Определились претенденты на звание автора лучшего гола РПЛ в августе
РПЛ назвала претендентов на звание автора лучшего гола турнира в августе.
За награду поборются Алексей Миранчук ("Локомотив"), Никола Влашич (ЦСКА), Владимир Ильин ("Ахмат"), Дуглас Сантос ("Зенит"), Камран Алиев ("Химки"), Вандерсон ("Краснодар"), Тимур Жамалетдинов ("Уфа"), Матиас Норманн ("Ростов").
Напомним, что голосовать за победителя будут болельщики, эксперты РПЛ и канала "Матч Премьер".
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
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|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22