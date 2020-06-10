Определились претенденты на звание лучшего футболиста Бундеслиги в мае

Теги кай хаверцтимо вернерйозуа киммиххакими ашраф

Определились претенденты на звание лучшего футболиста Бундеслиги в мае

Стало известно, кто поборется за звание лучшего футболиста Бундеслиги в мае.

В число претендентов попали полузащитник Кристоф Баумгартнер ("Хоффенхайм"), защитник Ашраф Хакими ("Боруссия" Дортмунд), хавбек Кай Хаверц ("Байер"), защитники Йозуа Киммих и Бенжамен Павар (оба - "Бавария") и нападающий Тимо Вернер ("РБ Лейпциг").

Напомним, что последний раз эта награда вручалась в феврале и ее обладателем стал Джейдон Санчо из "Боруссии".

Читайте также: "Лейпциг" вышел из карантина и сдулся: 4 причины, почему "быки" уже не борются за чемпионство в Германии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" объявил состав тренерского штаба Марко Николича

"Локомотив" объявил состав тренерского штаба Марко Николича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 30 70
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 30 63
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 30 59
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 30 56
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 30 56
6 Вольфсбург Вольфсбург 30 45
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 30 43
8 Фрайбург Фрайбург 30 41
9 Герта Герта 30 38
10 Шальке Шальке 30 38
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 30 35
12 Кельн Кельн 30 35
13 Аугсбург Аугсбург 30 32
14 Унион Берлин Унион Берлин 30 32
15 Майнц 05 Майнц 05 30 31
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 30 28
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 30 25
18 Падерборн Падерборн 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов