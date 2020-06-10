Определились претенденты на звание лучшего футболиста Бундеслиги в мае
Стало известно, кто поборется за звание лучшего футболиста Бундеслиги в мае.
В число претендентов попали полузащитник Кристоф Баумгартнер ("Хоффенхайм"), защитник Ашраф Хакими ("Боруссия" Дортмунд), хавбек Кай Хаверц ("Байер"), защитники Йозуа Киммих и Бенжамен Павар (оба - "Бавария") и нападающий Тимо Вернер ("РБ Лейпциг").
Напомним, что последний раз эта награда вручалась в феврале и ее обладателем стал Джейдон Санчо из "Боруссии".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|63
|3
|РБ Лейпциг
|30
|59
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Вольфсбург
|30
|45
|7
|Хоффенхайм
|30
|43
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|30
|38
|10
|Шальке
|30
|38
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|35
|12
|Кельн
|30
|35
|13
|Аугсбург
|30
|32
|14
|Унион Берлин
|30
|32
|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|28
|17
|Вердер Бремен
|30
|25
|18
|Падерборн
|30
|20