Определились претенденты на звание лучшего футболиста Бундеслиги в мае

Стало известно, кто поборется за звание лучшего футболиста Бундеслиги в мае.

В число претендентов попали полузащитник Кристоф Баумгартнер ("Хоффенхайм"), защитник Ашраф Хакими ("Боруссия" Дортмунд), хавбек Кай Хаверц ("Байер"), защитники Йозуа Киммих и Бенжамен Павар (оба - "Бавария") и нападающий Тимо Вернер ("РБ Лейпциг").

Напомним, что последний раз эта награда вручалась в феврале и ее обладателем стал Джейдон Санчо из "Боруссии".

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