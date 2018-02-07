Определились претенденты на звание лучшего тренера и футболиста АПЛ в январе

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Определились претенденты на звание лучшего тренера и футболиста АПЛ в январе

АПЛ назвала претендентов на звание лучшего наставника и игрока в прошедшем месяце.

За награду среди тренеров поборются: Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Дэвид Мойес ("Вест Хэм"), Эдди Хау ("Борнмут") и Карлуш Карвальял ("Суонси Сити").

В список игроков попали: Серхио Агуэро и Кевин Де Брюйне (оба - "Манчестер Сити"), Кристиан Эриксен и Ян Вертонген (оба - "Тоттенхэм"), Эден Азар ("Челси") и Каллум Уилсон ("Борнмут").

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3 Ливерпуль 26 51
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5 Тоттенхэм 26 49
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12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
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15 Саутгемптон 26 26
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