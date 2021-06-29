Определились шесть четвертьфиналистов Евро-2020

В понедельник, 28 июня, прошли очередные матчи 1/8 финала Евро-2020.

На данный момент уже известно шесть четвертьфиналистов турнира - Дания, Италия, Чехия, Бельгия, Испания и Швейцария.

Эти сборные сформировали пары: Швейцария - Испания, Бельгия - Италия и Чехия - Дания.

Последняя пара четвертьфиналистов определится 29 июня. В первом матче сыграют Англия и Германия, а также нас ждет игра между Швецией и Украиной.

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