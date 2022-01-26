Определились шесть четвертьфиналистов Кубка Африки

Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен

После завершения шести матчей 1/8 финала Кубка африканских наций стали известны имена шестерых четвертьфиналистов.

Ими стали Камерун, обыгравший Коморы (2:1), Гамбия, победившая Гвинею (1:0), Тунис, выигравший у Нигерии (1:0), Буркина-Фасо, в серии пенальти переигравшая Габон (1:1, пенальти - 7:6), Сенегал, победивший Кабо-Верде (2:0), а также Марокко, оказавшийся сильнее Малави (2:1).

В 1/4 финала Камерун сыграет с Гамбией, а Буркина-Фасо встретится с Тунисом. Остальные пары определятся 26 января.

В оставшихся матчах 1/8 финала сыграют: Мали - Экваториальная Гвинея и Кот-д'Ивуар - Египет.

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