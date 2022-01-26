Определились шесть четвертьфиналистов Кубка Африки

Теги камерунмароккотуниссенегалгамбиябуркина фасо

Определились шесть четвертьфиналистов Кубка Африки

Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен

После завершения шести матчей 1/8 финала Кубка африканских наций стали известны имена шестерых четвертьфиналистов.

Ими стали Камерун, обыгравший Коморы (2:1), Гамбия, победившая Гвинею (1:0), Тунис, выигравший у Нигерии (1:0), Буркина-Фасо, в серии пенальти переигравшая Габон (1:1, пенальти - 7:6), Сенегал, победивший Кабо-Верде (2:0), а также Марокко, оказавшийся сильнее Малави (2:1).

В 1/4 финала Камерун сыграет с Гамбией, а Буркина-Фасо встретится с Тунисом. Остальные пары определятся 26 января.

В оставшихся матчах 1/8 финала сыграют: Мали - Экваториальная Гвинея и Кот-д'Ивуар - Египет.

Не пропустите: "Атлетико" может подписать форварда "Эльче". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Марсьяль перешел в "Севилью"

Марсьяль перешел в "Севилью"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет Египет 3 9
2 Уганда Уганда 3 4
3 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 3 3
4 Зимбабве Зимбабве 3 1
Группа B М О
1 Мадагаскар Мадагаскар 3 7
2 Нигерия Нигерия 3 6
3 Гвинея Гвинея 3 4
4 Бурунди Бурунди 3 0
Группа C М О
1 Алжир Алжир 3 9
2 Сенегал Сенегал 3 6
3 Кения Кения 3 3
4 Танзания Танзания 3 0
Группа D М О
1 Марокко Марокко 3 9
2 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 3 6
3 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 3 3
4 Намибия Намибия 3 0
Группа E М О
1 Мали Мали 3 7
2 Тунис Тунис 3 3
3 Ангола Ангола 3 2
4 Мавритания Мавритания 3 2
Группа F М О
1 Гана Гана 3 5
2 Камерун Камерун 3 5
3 Бенин Бенин 3 3
4 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов