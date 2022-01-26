Определились шесть четвертьфиналистов Кубка Африки
Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен
После завершения шести матчей 1/8 финала Кубка африканских наций стали известны имена шестерых четвертьфиналистов.
Ими стали Камерун, обыгравший Коморы (2:1), Гамбия, победившая Гвинею (1:0), Тунис, выигравший у Нигерии (1:0), Буркина-Фасо, в серии пенальти переигравшая Габон (1:1, пенальти - 7:6), Сенегал, победивший Кабо-Верде (2:0), а также Марокко, оказавшийся сильнее Малави (2:1).
В 1/4 финала Камерун сыграет с Гамбией, а Буркина-Фасо встретится с Тунисом. Остальные пары определятся 26 января.
В оставшихся матчах 1/8 финала сыграют: Мали - Экваториальная Гвинея и Кот-д'Ивуар - Египет.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1