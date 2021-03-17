Определились шесть четвертьфиналистов Лиги Чемпионов

Завершились шесть из восьми ответных матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона-2020/2021.

Путевки в четвертьфинал завоевали: "Реал" (Испания), "Манчестер Сити", "Ливерпуль" (оба - Англия), ПСЖ (Франция), "Порту" (Португалия) и "Боруссия" Дортмунд (Германия).

Борьба за выход в четвертьфинал продолжается в парах "Бавария" (Германия) - "Лацио" (Италия) - 4:1 (первый матч) и "Челси" (Англия) - "Атлетико" (Испания) - 1:0 (первый матч).

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