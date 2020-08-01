Определились шесть команд, которые поборются за третью путёвку в Серию А

Стали известны все участники плей-офф, которые поборются за выход из Серии Б в Серию А.

В первом полуфинале "Порденоне" сыграет с победителем пары "Читаделла" - "Фрозиноне".

Во втором полуфинале "Специя" встретится с победителем пары "Кьево" - "Эмполи".

Триумфатор плей-офф получит путёвку в высший дивизион вместе с "Беневенто" и "Кротоне".

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