Фото: инстаграм Кубка африканских наций/Автор неизвестен

После завершения группового этапа в группах А, В и С определились шесть участников 1/8 финала Кубка Африки.

Ими стали: Камерун, Буркина-Фасо, Сенегал, Гвинея, Марокко и Габон.

Кабо-Верде, Малави и Коморы примут участие в зачете третьих команд группы, в плей-офф выйдут четверо из шести лучших.

Вылетели из турнира Эфиопия, Зимбабве и Гана.

Не пропустите: Успех Зимбабве, провал Ганы: результаты Кубка Африки от 18 января. | http://soccernews.ru