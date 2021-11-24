Определились шесть участников 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны шесть из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

Путевки в первый раунд плей-офф гарантировали себе "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" (все - Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Бавария" (Германия) и "Ювентус" (Италия).

Жеребьевка 1/8 финала состоится 13 декабря. Первые матчи данной стадии пройдут 15-16 февраля 2022 года, ответные - 22-23 февраля.

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