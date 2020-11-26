Определились шесть участников плей-офф Лиги Чемпионов

По итогам 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов определились шесть из 16 участников 1/8 финала.

Путевки в плей-офф завоевали: "Бавария" (Германия), "Барселона" и "Севилья" (оба - Испания), "Ювентус" (Италия), "Манчестер Сити" и "Челси" (оба - Англия).

Потеряли шансы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов "Краснодар" и "Зенит" (оба - Россия), "Ренн" и "Марсель" (оба - Франция), "Динамо" Киев (Украина), "Ференцварош" (Венгрия) и "Мидтъюлланд" (Дания).

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