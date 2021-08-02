Определились соперники "Рубина" и "Сочи" в квалификации Лиги конференций

Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен

Определились потенциальные соперники казанского "Рубина" и "Сочи" в плей-офф квалификации Лиги конференций.

Таким образом, победитель пары "Сочи" – "Партизан" сыграет против победителя пары "Санта-Клара" (Португалия) – "Олимпия" Любляна (Словения).

"Рубин" же, в случае победы над "Ракувом" в 3-м отборочном раунде в плей-офф сыграет с победителем пары РФС (Латвия) – "Гент" (Бельгия).

Первые матчи раунда плей-офф будут сыграны 19 августа, ответные – 26 августа.

Матчи третьего отборочного раунда пройдут 5 и 12 августа.

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