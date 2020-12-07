Сборная России узнала соперников в отборе ЧМ-2022

Стало известно с кем сыграет сборная России в отборочном турнире чемпионата мира-2022 в Катаре.



Команда Черчесова попала в Группу H.



Соперниками россиян станут сборные Хорватии, Словакии, Словении, Кипра, Мальты.



Напомним, что основной турнир пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.



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