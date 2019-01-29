Определились соперники "Зенита" на сборах в Испании

Теги зенит санкт-петербург

Определились соперники "Зенита" на сборах в Испании

Стали известны соперники "Зенита" на сборах Испании, сообщает официальный сайт клуба.

31 января клуб из Санкт-Петербурга отправится в Аликанте. 2 февраля "Зенит" сыграет с "Эльче", который выступает в Сегунде, а 4 февраля проведет встречу с чемпионом Люксембурга "Дюделанжем".

Еще один сбор состоится в Альгорфе. В рамках сбора "Зенит" 8 февраля сыграет с норвежским "Сарпсборгом".

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