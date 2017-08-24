Определились составы корзин перед жеребьевкой группового этапа Лиги Чемпионов

Теги барселонабавария мюнхенреал мадридювентус

Определились составы корзин перед жеребьевкой группового этапа Лиги ЧемпионовОпределились составы корзин перед жеребьевкой группового этапа Лиги Чемпионов.

Корзина 1: "Реал", "Бавария", "Челси", "Ювентус", "Бенфика", "Монако", "Спартак", "Шахтер".

Корзина 2: "Барселона", "Атлетико", ПСЖ, "Боруссия", "Севилья", "Манчестер Сити", "Порту", "Манчестер Юнайтед".

Корзина 3: "Наполи", "Тоттенхэм", "Базель", "Олимпиакос", "Андерлехт", "Ливерпуль", "Рома", "Бешикташ".

Корзина 4: "Селтик", ЦСКА, "Спортинг", АПОЭЛ, "Фейеноорд", "Карабах", "Марибор", "РБ Лейпциг".

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комментарии
Messi

неплохо было бы если бы в одной группе были Реал-МС-Ливерпуль-РБ Лейпциг

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