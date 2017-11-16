Определились составы корзин при жеребьевке Чемпионата Мира

Сегодня после выхода на Чемпионат Мира в Россию сборной Перу окончательно сформировались составы корзин при жеребьевке турнира.

Корзина 1: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.

Корзина 2: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай.

Корзина 3: Дания, Швеция, Исландия, Коста-Рика, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.

Корзина 4: Сербия, Нигерия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия.

Напомним, последней на ЧМ пробилась сборная Перу. | soccernews.ru