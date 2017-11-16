Определились составы корзин при жеребьевке Чемпионата Мира

Теги россиябразилиягермания

Определились составы корзин при жеребьевке Чемпионата МираСегодня после выхода на Чемпионат Мира в Россию сборной Перу окончательно сформировались составы корзин при жеребьевке турнира.

Корзина 1: РоссияГерманияБразилияПортугалияАргентинаБельгияПольшаФранция.

Корзина 2: ИспанияПеруШвейцарияАнглияКолумбияХорватияМексикаУругвай.

Корзина 3: ДанияШвецияИсландияКоста-РикаТунисЕгипетСенегалИран.

Корзина 4: СербияНигерияЯпонияМароккоПанамаЮжная КореяСаудовская АравияАвстралия.

Напомним, последней на ЧМ пробилась сборная Перу. | soccernews.ru

комментарии
Батько

Россия Испания Коста-рика Австралия норм будет самый раз

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гитлер

Россия - Испания - Дания - Нигерия. это чтобы всю мощь ЧМ почувствовали, а не рас**здяйскую группу надо, где Мексика, Тунис и ЮК

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р

россия испания исландия япония

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SHIZOX

россия, колумбия, дания, марокко

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Арчи

россия, перу, иран, сауд аравия

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Ник

Россия Германия Бразилия Франция

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