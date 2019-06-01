Определились участники первого раунда плей-офф чемпионата мира U20

Теги украинааргентинафранцияиталия

Определились участники первого раунда плей-офф чемпионата мира U20

На чемпионате мира U20 определились участники плей-офф.

Пары 1/8 финала составили:

Колумбия - Новая Зеландия

Украина - Панама

Италия - Польша

Аргентина - Мали

Франция - США

Уругвай - Эквадор

Япония - Южная Корея

Сенегал - Нигерия

Не пропустите: 18-летний норвежец забил 9 голов в матче молодежного Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru
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