Определились участники первого раунда плей-офф чемпионата мира U20
На чемпионате мира U20 определились участники плей-офф.
Пары 1/8 финала составили:
Колумбия - Новая Зеландия
Украина - Панама
Италия - Польша
Аргентина - Мали
Франция - США
Уругвай - Эквадор
Япония - Южная Корея
Сенегал - Нигерия
Не пропустите: 18-летний норвежец забил 9 голов в матче молодежного Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" не собирается продавать Гюндогана
-
Определились участники первого раунда плей-офф чемпионата мира U20
-
Защитник ЦСКА Дивеев рассказал, как играл со сломанной ногой
-
"Севилья" объявила о договоренности по трансферу Карлоса, которым интересовался "Зенит"
-
Лев не исключил возможность возвращения Мюллера в сборную Германии
-
"Манчестер Сити" продолжает переговоры по трансферу основного защитника "Ювентуса"
-
Три клуба нацелились на Икарди, которого собирается продать "Интер"
-
Футбол XXI века: ПСЖ (2015-2019)
-
Дзюба: "Готов в любой момент заменить Тора во "Мстителях"
-
"Динамо" заплатило за Шиманьского 5,5 миллионов евро
-
Польский хавбек Шиманьский перешел в "Динамо"
-
Дзюба: "Женщина лет 40 показала отношение к российскому футболу, продемонстрировав морщинистую попку"
-
"Челси" готов отпустить Сарри в "Ювентус"
-
Лукас Моура: "Манчестер Юнайтед" хотел арендовать меня, но я не был готов на это"
-
"Спартак" показал подборку лучших голов в сезоне-2018/19
-
ПСЖ назвал "Атлетико" цену за Кавани
-
Бывший тренер "Спартака" покинул пост наставника минского "Динамо"
-
"Леганес" вновь взял в аренду полузащитника "Реала"
-
Тарасов выразил поддержку "Анжи", который испытывает финансовые трудности
-
Дзюба рассказал, как настраивал игроков сборной России на серию пенальти с Испанией на ЧМ-2018