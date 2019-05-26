Определились участники стыковых матчей за место в РПЛ

Стали известны участники стыковых матчей за место в Российской Премьер-Лиге.

Финишировавшие на 13-м месте в РПЛ "Крылья Советов" сыграют с "Нижним Новгородом", который закончил сезон на четвертой позиции в ФНЛ.

"Уфа" (14) встретится с "Томью" (3).

Первые матчи состоятся 30 мая, ответные встречи пройдут 2 июня.

Не пропустите: "Локомотив" вышел в Лигу Чемпионов, "Краснодар" сыграет в квалификации. | http://soccernews.ru