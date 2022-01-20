Определились восемь участников 1/8 финала Кубка Африки

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Определились восемь участников 1/8 финала Кубка Африки

Фото: инстаграм Кубка африканских наций/Автор неизвестен

После завершения группового этапа в группах А, В С и D определились восемь участников 1/8 финала Кубка Африки.

Ими стали: Камерун, Буркина-Фасо, Сенегал, Гвинея, Марокко, Габон, Нигерия и Египет.

Кабо-Верде, Малави и Коморы примут участие в зачете третьих команд группы, в плей-офф выйдут четверо из шести лучших.

Вылетели из турнира Эфиопия, Зимбабве, Гана, Судан и Гвинея-Бисау.

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Группа A М О
1 Египет Египет 3 9
2 Уганда Уганда 3 4
3 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 3 3
4 Зимбабве Зимбабве 3 1
Группа B М О
1 Мадагаскар Мадагаскар 3 7
2 Нигерия Нигерия 3 6
3 Гвинея Гвинея 3 4
4 Бурунди Бурунди 3 0
Группа C М О
1 Алжир Алжир 3 9
2 Сенегал Сенегал 3 6
3 Кения Кения 3 3
4 Танзания Танзания 3 0
Группа D М О
1 Марокко Марокко 3 9
2 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 3 6
3 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 3 3
4 Намибия Намибия 3 0
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Группа F М О
1 Гана Гана 3 5
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