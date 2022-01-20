Фото: инстаграм Кубка африканских наций/Автор неизвестен

После завершения группового этапа в группах А, В С и D определились восемь участников 1/8 финала Кубка Африки.

Ими стали: Камерун, Буркина-Фасо, Сенегал, Гвинея, Марокко, Габон, Нигерия и Египет.

Кабо-Верде, Малави и Коморы примут участие в зачете третьих команд группы, в плей-офф выйдут четверо из шести лучших.

Вылетели из турнира Эфиопия, Зимбабве, Гана, Судан и Гвинея-Бисау.

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