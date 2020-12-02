Определились восемь участников плей-офф Лиги Чемпионов



По итогам первого дня 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов определились шесть из 16 участников 1/8 финала.

Путевки в плей-офф завоевали: "Бавария" (Германия), "Барселона" и "Севилья" (оба - Испания), "Ювентус" (Италия), "Манчестер Сити", "Челси", "Ливерпуль" (все - Англия), а также "Порту" (Португалия).

Потеряли шансы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов "Краснодар", "Зенит" и "Локомотив" (все - Россия), "Ренн" и "Марсель" (оба - Франция), "Динамо" Киев (Украина), "Ференцварош" (Венгрия), "Мидтъюлланд" (Дания) и "Олимпиакос" (Греция).

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