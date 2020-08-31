Определились возможные соперники "Краснодара" по раунду плей-офф квалификации Лиги Чемпионов
Опубликованы результаты жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов. Матчи этой стадии запланированы на 15-16 сентября.
"Гент" - "Рапид"
"Динамо Киев" - "АЗ Алкмаар"
ПАОК - "Бенфика"
"Маккаби Тель-Авив" - "Динамо Брест"
"Мидтьюлланд" - "Янг Бойз"
"Омония" - "Црвена Звезда"
"Карабах" - "Молде"
"Ференцварош" - "Динамо Загреб"
Стоит отметить, что победитель пары ПАОК - "Бенфика" в раунде плей-офф квалификации ЛЧ сыграет с "Краснодаром".
Не пропустите: Стали известны возможные соперники "Динамо" в квалификации Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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