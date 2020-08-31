Определились возможные соперники "Краснодара" по раунду плей-офф квалификации Лиги Чемпионов

Опубликованы результаты жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов. Матчи этой стадии запланированы на 15-16 сентября.

"Гент" - "Рапид"

"Динамо Киев" - "АЗ Алкмаар"

ПАОК - "Бенфика"

"Маккаби Тель-Авив" - "Динамо Брест"

"Мидтьюлланд" - "Янг Бойз"

"Омония" - "Црвена Звезда"

"Карабах" - "Молде"

"Ференцварош" - "Динамо Загреб"

Стоит отметить, что победитель пары ПАОК - "Бенфика" в раунде плей-офф квалификации ЛЧ сыграет с "Краснодаром".

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