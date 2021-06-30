Определились все четвертьфиналисты Евро-2020

На чемпионате Европы завершились все матчи 1/8 финала и определились восемь четвертьфиналистов.

Путевки в 1/4 финала завоевали: Дания, Италия, Чехия, Бельгия, Испания, Швейцария, Англия и Украина.

Дания разгромила Уэльс (4:0), Италия победила Австрию (2:0), Чехия выиграла у Нидерландов (2:1), Бельгия была сильнее Португалии (1:0), Испания победила Хорватию (5:3), Швейцария добилась победы над Францией (3:3, по пенальти - 5:4), Англия обыграла Германию (2:0), а Украина выиграла у Швеции (2:1).

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