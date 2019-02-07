Определились все четвертьфиналисты Кубка Германии

После завершения стадии 1/8 финала стали известны все четвертьфиналисты Кубка Германии.

Ими стали: "Гамбург", "Хайденхайм", "Падерборн", "Вердер", "Аугсбург", "РБ Лейпциг", "Бавария" и "Шальке".

Жеребьевка 1/4 финала состоится 10 февраля.

Напомним, что в прошлом сезоне обладателем Кубка Германии стал "Айнтрахт", который в финале обыграл "Баварию" со счетом 3:1.

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