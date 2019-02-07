Определились все четвертьфиналисты Кубка Германии

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Определились все четвертьфиналисты Кубка Германии

После завершения стадии 1/8 финала стали известны все четвертьфиналисты Кубка Германии.

Ими стали: "Гамбург", "Хайденхайм", "Падерборн", "Вердер", "Аугсбург", "РБ Лейпциг", "Бавария" и "Шальке".

Жеребьевка 1/4 финала состоится 10 февраля.

Напомним, что в прошлом сезоне обладателем Кубка Германии стал "Айнтрахт", который в финале обыграл "Баварию" со счетом 3:1.

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Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 20 49
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 20 42
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 20 42
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 20 37
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 20 32
6 Вольфсбург Вольфсбург 20 31
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 20 30
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 20 29
9 Герта Герта 20 28
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 20 27
11 Майнц 05 Майнц 05 20 27
12 Шальке Шальке 20 22
13 Фрайбург Фрайбург 20 22
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 20 22
15 Аугсбург Аугсбург 20 18
16 Штутгарт Штутгарт 20 15
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 20 12
18 Ганновер 96 Ганновер 96 20 11
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