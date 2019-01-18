Определились все четвертьфиналисты Кубка Испании

Теги реал мадридбарселонаваленсиясевилья

Определились все четвертьфиналисты Кубка Испании

После завершения стадии 1/8 финала стали известны все восемь четвертьфиналистов турнира.

Ими стали: "Реал", "Хетафе", "Бетис", "Барселона", "Севилья", "Валенсия", "Жирона" и "Эспаньол".

Жеребьевка 1/4 финала состоится 18 января.

Впрочем, "Барселона" может быть исключена из турнира, так как в первом матче 1/8 финала с "Леванте" (1:2) на поле в составе каталонского клуба вышел защитник Хуан Брандариз, который не имел права играть, так как заработал одноматчевую дисквалификацию в одном из матчей за вторую команду каталонского клуба. В этом случае в четвертьфинале сыграет "Леванте".

Не пропустите: "Барселона" громит "Леванте" на "Камп Ноу" и выходит в четвертьфинал Кубка Короля. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 января

Главные новости дня: 17 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 19 32
6 Хетафе Хетафе 19 28
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов