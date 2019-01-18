Определились все четвертьфиналисты Кубка Испании

После завершения стадии 1/8 финала стали известны все восемь четвертьфиналистов турнира.

Ими стали: "Реал", "Хетафе", "Бетис", "Барселона", "Севилья", "Валенсия", "Жирона" и "Эспаньол".

Жеребьевка 1/4 финала состоится 18 января.

Впрочем, "Барселона" может быть исключена из турнира, так как в первом матче 1/8 финала с "Леванте" (1:2) на поле в составе каталонского клуба вышел защитник Хуан Брандариз, который не имел права играть, так как заработал одноматчевую дисквалификацию в одном из матчей за вторую команду каталонского клуба. В этом случае в четвертьфинале сыграет "Леванте".

Не пропустите: "Барселона" громит "Леванте" на "Камп Ноу" и выходит в четвертьфинал Кубка Короля. | http://soccernews.ru