Определились все четвертьфиналисты Кубка России

Завершилась стадия 1/8 финала Кубка России и определились все четвертьфинальные пары. С этой стадии поединки будут проходить дома и на выезде.

"Локомотив" - "Рубин"

"Краснодар" - "Ростов"

"Спартак" - "Урал"

"Оренбург" - "Арсенал"

Первые матчи пройдут 5 декабря, ответные - 24 февраля 2019 года.

Не пропустите: "Спартак" одержал первую победу после отставки Карреры.