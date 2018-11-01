Определились все четвертьфиналисты Кубка России

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Определились все четвертьфиналисты Кубка России

Завершилась стадия 1/8 финала Кубка России и определились все четвертьфинальные пары. С этой стадии поединки будут проходить дома и на выезде.

"Локомотив" - "Рубин" 

"Краснодар" - "Ростов"

"Спартак" - "Урал"

"Оренбург" - "Арсенал"

Первые матчи пройдут 5 декабря, ответные - 24 февраля 2019 года.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Краснодар 12 22
3 Локомотив Москва 12 21
4 Ростов 12 21
5 Рубин 12 19
6 ЦСКА Москва 12 19
7 Спартак Москва 12 19
8 Оренбург 12 16
9 Ахмат 12 16
10 Арсенал Тула 12 14
11 Динамо Москва 12 14
12 Урал 12 13
13 Крылья Советов 12 11
14 Уфа 12 11
15 Анжи 12 10
16 Енисей Красноярск 12 6
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