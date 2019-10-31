Определились все четвертьфиналисты Кубка России

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Определились все четвертьфиналисты Кубка России

После завершения стадии 1/8 финала Кубка России стали известны все участники четвертьфинала.

Пары команды в 1/4 финала составили:

"Торпедо" - "Химки"

"Шинник" - "Урал"

ЦСКА - "Спартак"

"Зенит" - "Ахмат"

Матчи состоятся в марте 2020 года.

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"Спартак" обыграл "Ростов" и вышел в 1/4 финала Кубка России

"Спартак" обыграл "Ростов" и вышел в 1/4 финала Кубка России

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 14 32
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 14 29
3 Ростов Ростов 14 29
4 Краснодар Краснодар 14 28
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 14 26
6 Спартак Москва Спартак Москва 14 18
7 Урал Урал 14 18
8 Крылья Советов Крылья Советов 14 17
9 Рубин Рубин 14 16
10 Арсенал Тула Арсенал Тула 14 16
11 Уфа Уфа 14 16
12 Оренбург Оренбург 14 15
13 Динамо Москва Динамо Москва 14 14
14 Сочи Сочи 14 13
15 Ахмат Ахмат 14 13
16 Тамбов Тамбов 14 11
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