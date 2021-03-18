Определились все четвертьфиналисты Лиги Чемпионов

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Завершилась стадия 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2020-21 и стали известны все четвертьфиналисты турнира.

Так, борьбу за трофей продолжат "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Порту", ПСЖ, "Реал" и "Челси".

Жеребьевка 1/4 финала состоится 19 марта.

Первые игры стадии запланированы на 6 и 7 апреля, ответные - на 13 и 14 апреля.

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