Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

Завершилась стадия 1/8 финала Лиги Европы.

По ее итогам, борьбу в турнире продолжат "Арсенал", "Челси" (оба - Англия), "Валенсия", "Вильярреал" (оба - Испания), "Наполи" (Италия), "Айнтрахт" (Германия), "Бенфика" (Португалия) и пражская "Славия" (Чехия).

Жеребьевка 1/4 финала состоится 15 марта в 15:00 по московскому времени.

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