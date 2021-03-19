Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

18 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которых определились восемь четвертьфиналистов.

Ими стали: "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" (оба - Англия), "Славия" (Чехия), "Аякс" (Нидерланды), "Рома" (Италия), "Вильярреал", "Гранада" (оба - Испания), "Динамо" Загреб (Хорватия).

Пары 1/4 финала станут известны по результатам жеребьевки, которая состоится 19 марта, и начнется в 15:00 мск.

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