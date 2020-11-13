Определились все группы Евро-2020

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Определились все группы Евро-2020

По окончании стыковых матчей пути Лиги Наций полностью сформировались группы финальной части Евро-2020.

Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа C: Украина, Нидерланды, Австрия, Северная Македония

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия

Группа E: Испания, Польша, Швеция, Словакия

Группа F: Германия, Франция, Португалия, Венгрия

Напомним, что Евро-2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Турнир планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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Стали известны все участники Евро-2020

Стали известны все участники Евро-2020

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
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