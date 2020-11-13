Определились все группы Евро-2020

По окончании стыковых матчей пути Лиги Наций полностью сформировались группы финальной части Евро-2020.

Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа C: Украина, Нидерланды, Австрия, Северная Македония

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия

Группа E: Испания, Польша, Швеция, Словакия

Группа F: Германия, Франция, Португалия, Венгрия

Напомним, что Евро-2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Турнир планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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