Определились все пары 1/4 финала Кубка Америки

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Определились все пары 1/4 финала Кубка Америки

Минувшей ночью завершился групповой этап Кубка Америки-2021, по итогам которого определились все четвертьфинальные пары турнира.

Бразилия - Чили

Перу - Парагвай

Уругвай - Колумбия

Аргентина - Эквадор

Матчи 1/4 финала Кубка Америки состоятся 3 и 4 июля.

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Группа A М О
1 США США 3 6
2 Колумбия Колумбия 3 6
3 Коста-Рика Коста-Рика 3 4
4 Парагвай Парагвай 3 1
Группа B М О
1 Перу Перу 3 7
2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
Группа C М О
1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
3 Уругвай Уругвай 3 3
4 Ямайка Ямайка 3 0
Группа D М О
1 Аргентина Аргентина 3 9
2 Чили Чили 3 6
3 Панама Панама 3 3
4 Боливия Боливия 3 0
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