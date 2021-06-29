Определились все пары 1/4 финала Кубка Америки

Минувшей ночью завершился групповой этап Кубка Америки-2021, по итогам которого определились все четвертьфинальные пары турнира.

Бразилия - Чили

Перу - Парагвай

Уругвай - Колумбия

Аргентина - Эквадор

¡SEÑORAS Y SEÑORES, TENEMOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA AMÉRICA! De acá sale el campeón. ¿Quién es tu máximo candidato? pic.twitter.com/F4WHAyxqe2 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 29, 2021

Матчи 1/4 финала Кубка Америки состоятся 3 и 4 июля.

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