Определились все пары 1/4 финала Кубка Америки
Минувшей ночью завершился групповой этап Кубка Америки-2021, по итогам которого определились все четвертьфинальные пары турнира.
Бразилия - Чили
Перу - Парагвай
Уругвай - Колумбия
Аргентина - Эквадор
¡SEÑORAS Y SEÑORES, TENEMOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA AMÉRICA! De acá sale el campeón. ¿Quién es tu máximo candidato? pic.twitter.com/F4WHAyxqe2— SportsCenter (@SC_ESPN) June 29, 2021
Матчи 1/4 финала Кубка Америки состоятся 3 и 4 июля.
Не пропустите: Определились шесть четвертьфиналистов Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Евро-2020 стал самым результативным в истории турнира
-
"Интер" включился в борьбу за Онану
-
1
Семак оценил выступление сборной России на Евро-2020
-
"Арсенал" нацелился на защитника "Реала"
-
"Милан" интересуется Флоренци
-
1
Фернандиньо продлил контракт с "Манчестер Сити"
-
Михайленко назвал лучших игроков сборной Украины на Евро-2020
-
Арустамян дал инсайд о возможном увольнении Черчесова из сборной России
-
"Химки" усилятся словенским защитником
-
Мбаппе извинился за нереализованный пенальти, приведший к вылету сборной Франции с Евро-2020
-
2
Месси впервые за два года оформил дубль в игре сборной Аргентины
-
Сёмин оценил шансы сборной Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции
-
"Борнмут" огласил имя нового главного тренера
-
"Зенит" определился со стоимостью Дриусси
-
Сборная Аргентины выдаёт третью по длительности беспроигрышную серию в своей истории
-
Дешам рассказал об эмоциях Мбаппе после решающего промаха в серии пенальти
-
Официально: Гальтье возглавил "Ниццу"
-
Бензема - автор второго по скорости дубля в истории Евро
-
2
Месси установил новый рекорд сборной Аргентины
-
Форвард "Ривер Плейт" назвал ЦСКА требования по зарплате