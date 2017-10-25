Определились все пары 1/4 финала Кубка России

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Определились все пары 1/4 финала Кубка России

Стали известны четвертьфинальные пары Кубка России.

"СКА-Хабаровск" – "Шинник"

"Авангард" – "Амкар"

"Спартак" – "Крылья Советов"

"Тосно" – "Луч-Энергия"

Хозяева полей будут определены по результатам жеребьевки.

Матчи состоятся весной 2018 года.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 14 29
2 Зенит Санкт-Петербург 14 29
3 ЦСКА Москва 14 25
4 Урал 14 22
5 Краснодар 14 21
6 Спартак Москва 14 21
7 Уфа 14 18
8 Рубин 14 18
9 Ахмат 14 17
10 Арсенал Тула 14 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 Анжи 14 12
16 СКА Хабаровск 14 12
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