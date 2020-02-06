Определились все пары 1/8 финала Кубка Англии

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии.

"Шеффилд Уэнсдей" - "Манчестер Сити"

"Рединг" - "Шеффилд Юнайтед"

"Челси" - "Ливерпуль"

"Вест Бромвич" - "Ньюкасл"

"Лестер" - "Бирмингем"

"Дерби Каунти" - "Манчестер Юнайтед"

"Тоттенхэм" - "Норвич Сити"

"Портсмут" - "Арсенал"

Отметим, что игры пройдут с 2 по 5 марта.

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