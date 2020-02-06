Определились все пары 1/8 финала Кубка Англии

Теги челсиливерпульманчестер сититоттенхэм

Определились все пары 1/8 финала Кубка Англии

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии.

"Шеффилд Уэнсдей" - "Манчестер Сити"

"Рединг" - "Шеффилд Юнайтед"

"Челси" - "Ливерпуль"

"Вест Бромвич" - "Ньюкасл"

"Лестер" - "Бирмингем"

"Дерби Каунти" - "Манчестер Юнайтед"

"Тоттенхэм" - "Норвич Сити"

"Портсмут" - "Арсенал"

Отметим, что игры пройдут с 2 по 5 марта.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 25 36
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 26
16 Борнмут Борнмут 25 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 25 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
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