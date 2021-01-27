Определились все пары 1/8 финала Кубка Англии

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Определились все пары 1/8 финала Кубка Англии

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии. Главным противостоянием станет встреча "Эвертона" и "Тоттенхэма".

Пары 1/8 финала Кубка Англии выглядят так:

"Бернли" - "Борнмут"
"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм"
"Шеффилд Юнайтед" - "Бристоль Сити"
"Вулверхэмптон" - "Саутгемптон"
"Барнсли" - "Челси"
"Эвертон" - "Тоттенхэм"
"Суонси" - "Манчестер Сити"
"Лестер" - "Брайтон"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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