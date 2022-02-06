Определились все пары 1/8 финала Кубка Англии

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Определились все пары 1/8 финала Кубка Англии

После завершения стадии 1/16 финала определились все участники 1/8 финала. 

"Лутон" - "Челси"
"Кристал Пэлас" - "Сток Сити"
"Петерборо" - "Манчестер Сити"
"Ливерпуль" - "Норвич"
"Саутгемптон" - "Вест Хэм"
"Миддлсбро" - "Тоттенхэм"
"Ноттингем Форест" - "Хаддерсфилд"
"Эвертон" - "Борхэм Вуд"

Не пропустите: Определился соперник "Челси" в полуфинале клубного чемпионата мира. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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