Определились все пары 1/8 финала Кубка Англии

После завершения стадии 1/16 финала определились все участники 1/8 финала.

"Лутон" - "Челси"

"Кристал Пэлас" - "Сток Сити"

"Петерборо" - "Манчестер Сити"

"Ливерпуль" - "Норвич"

"Саутгемптон" - "Вест Хэм"

"Миддлсбро" - "Тоттенхэм"

"Ноттингем Форест" - "Хаддерсфилд"

"Эвертон" - "Борхэм Вуд"

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