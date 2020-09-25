Определились все пары 1/8 финала Кубка английской лиги

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Определились все пары 1/8 финала Кубка английской лиги

Стало известно, кто кому будет противостоять на следующей неделе в матчах 1/8 финала Кубка английской лиги.

"Ливерпуль" – "Арсенал"

"Бернли" – "Манчестер Сити"

"Брентфорд" – "Фулхэм"

"Эвертон" – "Вест Хэм"

"Астон Вилла" – "Сток Сити"

"Лейтон Ориент" / "Тоттенхэм" – "Челси"

"Ньюпорт" – "Ньюкасл"

"Брайтон" – "Манчестер Юнайтед"

Не пропустите: "Ливерпуль" разгромил соперника, забив 7 голов, а "Сити" обыграл "Борнмут" в Кубке лиги. | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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