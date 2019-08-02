Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

Стали известны все пары третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Напомним, что на этой стадии, в борьбу за выход в групповой этап, вступает "Спартак".

"Сутьеска" - "Линфилд"

"Маккаби" Тель-Авив - "Судува"

"Арарат-Армения" - "Сабуртало"

"Рига" - ХИК

"Лудогорец" - "Нью-Сейнтс"

"Сараево" - БАТЭ

"Дюделанж" - "Калью"

"Астана" - "Валетта"

"Шериф" - АИК

"Слован" - "Дандолк"

"Норрчепинг" - "Хапоэль" Беэр-Шева

"Торино" - "Шахтeр" Солигорск

"Антверпен" - "Виктория"

"Аустрия" - "Аполлон"

"Фейеноорд" - "Динамо" Тбилиси

"Брондбю" - "Брага"

"Мольде" - "Арис"

"Локомотив" Пловдив - "Страсбур"

"Тун" - "Спартак" Москва

ФКСБ - "Млада Болеслав"

"Пюник" - "Вулверхэмптон"

"Мидтьюланн" - "Рейнджерс"

"Мариуполь" - АЗ

АЕК Ларнака - "Гент"

"Легия" - "Атромитос"

"Хаугесунд" - ПСВ

"Риека" - "Абердин"

"Вентспилс" - "Гимарайнш"

"Вадуц" - "Айнтрахт"

"Партизан" - "Йени Малатьяспор"

"Мальме" - "Зриньски Мостар"

ЦСКА (София) - "Заря"

"Нефтчи" - "Бней Иегуда"

"Люцерн" - "Эспаньол"

"Спарта" - "Трабзонспор"

"Университатя" Крайова - АЕК (Афины)

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