Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы
Стали известны все пары третьего отборочного раунда Лиги Европы.
Напомним, что на этой стадии, в борьбу за выход в групповой этап, вступает "Спартак".
"Сутьеска" - "Линфилд"
"Маккаби" Тель-Авив - "Судува"
"Арарат-Армения" - "Сабуртало"
"Рига" - ХИК
"Лудогорец" - "Нью-Сейнтс"
"Сараево" - БАТЭ
"Дюделанж" - "Калью"
"Астана" - "Валетта"
"Шериф" - АИК
"Слован" - "Дандолк"
"Норрчепинг" - "Хапоэль" Беэр-Шева
"Торино" - "Шахтeр" Солигорск
"Антверпен" - "Виктория"
"Аустрия" - "Аполлон"
"Фейеноорд" - "Динамо" Тбилиси
"Брондбю" - "Брага"
"Мольде" - "Арис"
"Локомотив" Пловдив - "Страсбур"
"Тун" - "Спартак" Москва
ФКСБ - "Млада Болеслав"
"Пюник" - "Вулверхэмптон"
"Мидтьюланн" - "Рейнджерс"
"Мариуполь" - АЗ
АЕК Ларнака - "Гент"
"Легия" - "Атромитос"
"Хаугесунд" - ПСВ
"Риека" - "Абердин"
"Вентспилс" - "Гимарайнш"
"Вадуц" - "Айнтрахт"
"Партизан" - "Йени Малатьяспор"
"Мальме" - "Зриньски Мостар"
ЦСКА (София) - "Заря"
"Нефтчи" - "Бней Иегуда"
"Люцерн" - "Эспаньол"
"Спарта" - "Трабзонспор"
"Университатя" Крайова - АЕК (Афины)
Читайте также: Тульский "Арсенал" снова проиграл "Нефтчи" и выбыл из Лиги Европы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 1 августа
-
Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы
-
Игрок "Боруссии" отказался переходить в "Динамо"
-
"Ювентус" договорился с Лукаку по условиям личного контракта
-
ПСЖ не выплатит Неймару 5 миллионов премии
-
"Манчестер Сити" назвал "Баварии" стоимость Сане
-
Малком прибыл в Санкт-Петербург
-
"Эспаньол", "Вулверхэмптон" и "Айнтрахт" вышли в следующий раунд Лиги Европы
-
"Интер" нашел альтернативу Лукаку
-
Наингголан перейдет в "Кальяри"
-
Названы самые убыточные футбольные клубы России
-
Гус Тил: "Переход в "Спартак" - вопрос времени"
-
На матче Лиги Европы арбитру в голову попала петарда
-
Дани Алвес близок к переходу в бразильский клуб
-
1
FIFPro внесла ряд предложений, направленных на снижение нагрузки на футболистов
-
1
Стало известно, сколько "Бавария" готова платить Сане
-
"Торино", "Шериф" и "Динамо" Тбилиси пробились в следующий раунд Лиги Европы
-
Тульский "Арсенал" снова проиграл "Нефтчи" и выбыл из Лиги Европы
-
Старриджа зовут в Турцию
-
"Милан" согласовал контракт с футболистом "Атлетико"