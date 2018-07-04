Определились все пары четвертьфиналистов ЧМ-2018

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Определились все пары четвертьфиналистов ЧМ-2018

После завершения стадии 1/8 финала стали известны все пары четвертьфиналистов Чемпионата Мира-2018.

В 1/4 сыграют:

6 июля

17:00 Уругвай - Франция

21:00 Бразилия - Бельгия

7 июля

18:00 Швеция - Англия

21:00 Россия - Хорватия

Не пропустите: Проклятье одиннадцатиметровых снято: Англия бьет Колумбию в серии пенальти и выходит в четвертьфинал. | http://soccernews.ru

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