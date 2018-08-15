Определились все пары раунда плей-офф Лиги Чемпионов

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Определились все пары раунда плей-офф Лиги ЧемпионовОпределились все пары раунда плей-офф Лиги Чемпионов за выход в групповую стадию турнира.

"Црвена Звезда" - "Зальцбург"

БАТЭ - ПСВ

"Янг Бойз" - "Динамо" (Загреб)

"МОЛ Види" - АЕК

"Бенфика" - ПАОК

"Аякс" - "Динамо" (Киев)

Напомним, последней путевку в следующий раунд ЛЧ добыла "Црвена Звезда". | soccernews.ru

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