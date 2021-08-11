Определились все пары раунда плей-офф Лиги Чемпионов

Стали известны все пары раунда плей-офф Лиги Чемпионов.

Напомним, что "Спартак" не смог преодолеть 3-й отборочный раунд и отправился в Лигу Европы.

Путь чемпионов

"Зальцбург" - "Брондбю"

"Динамо" Загреб - "Шериф"

"Янг Бойз" - "Ференцварош"

"Мальме" - "Лудогорец"

Путь представителей лиг

ПСВ - "Бенфика"

"Шахтер" - "Монако"

Первые игры состоятся 17-18 августа, ответные - 24-25 августа.

Читайте также: "Спартак" проиграл "Бенфике" и отправился в Лигу Европы. | http://soccernews.ru