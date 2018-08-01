Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов

Теги спартак москвадинамо киевбенфикааякспаок

Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги ЧемпионовСегодня определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Так, за путевки в плей-офф турнира поспорят:

"Селтик" - АЕК

"Зальцбург" - "Шкендия"

"Црвена Звезда" - "Спартак" (Трнава)

"Карабах" - БАТЭ

"Астана" - "Динамо" (Загреб)

"Мальме" - "МОЛ Види"

"Стандард" - "Аякс"

"Бенфика" - "Фенербахче"

"Славия" - "Динамо" (Киев)

ПАОК - "Спартак" (Москва)

Напомним, последним участником третьего квалификационного раунда ЛЧ стал "Селтик". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП

Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов