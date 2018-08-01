Сегодня определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Так, за путевки в плей-офф турнира поспорят:

"Селтик" - АЕК

"Зальцбург" - "Шкендия"

"Црвена Звезда" - "Спартак" (Трнава)

"Карабах" - БАТЭ

"Астана" - "Динамо" (Загреб)

"Мальме" - "МОЛ Види"

"Стандард" - "Аякс"

"Бенфика" - "Фенербахче"

"Славия" - "Динамо" (Киев)

ПАОК - "Спартак" (Москва)

Напомним, последним участником третьего квалификационного раунда ЛЧ стал "Селтик". | soccernews.ru