Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов
Сегодня определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Так, за путевки в плей-офф турнира поспорят:
"Селтик" - АЕК
"Зальцбург" - "Шкендия"
"Црвена Звезда" - "Спартак" (Трнава)
"Карабах" - БАТЭ
"Астана" - "Динамо" (Загреб)
"Мальме" - "МОЛ Види"
"Стандард" - "Аякс"
"Бенфика" - "Фенербахче"
"Славия" - "Динамо" (Киев)
ПАОК - "Спартак" (Москва)
Напомним, последним участником третьего квалификационного раунда ЛЧ стал "Селтик". | soccernews.ru
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