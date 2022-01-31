Определились все полуфиналисты Кубка Африки

Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен

После завершения стадии 1/4 финала определились полуфиналисты Кубка африканских наций.

Ими стали: Буркина-Фасо, обыгравшая Тунис (1:0), Сенегал, победивший Экваториальную Гвинею (3:1), Камерун, добившийся победы над Гамбией (2:0), а также Египет, переигравший Марокко (2:1).

В полуфиналах сыграют:

2 февраля

Буркина-Фасо - Сенегал

3 февраля

Камерун - Египет

Не пропустите: Полиция Манчестера арестовала Гринвуда. | http://soccernews.ru