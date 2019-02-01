Определились все полуфиналисты Кубка Испании

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Определились все полуфиналисты Кубка Испании

После завершения стадии 1/4 финала в Кубке Испании определилась четверка полуфиналистов.

Ими стали: "Барселона", "Реал", "Валенсия" и "Бетис".

Жеребьевка этой стадии состоится 1 февраля.

Первый матчи пройдут 6 февраля, ответные - 27 февраля.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 21 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
18 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
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