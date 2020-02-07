Определились все полуфиналисты Кубка Испании

Стали известны все участники 1/2 финала Кубка Испании.

В полуфинал пробились "Гранада", "Мирандес", "Реал Сосьедад" и "Атлетик" выбившие "Валенсию", "Вильярреал", "Реал" и "Барселону" соответственно.

Отметим, что полуфинальные пары определятся на жеребьевке, которая пройдет 7 февраля.

Ранее сообщалось, что финал турнира примет стадион "Севильи" "Рамон Санчес Писхуан".

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