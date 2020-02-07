Определились все полуфиналисты Кубка Испании

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Определились все полуфиналисты Кубка Испании

Стали известны все участники 1/2 финала Кубка Испании.

В полуфинал пробились "Гранада", "Мирандес", "Реал Сосьедад" и "Атлетик" выбившие "Валенсию", "Вильярреал", "Реал" и "Барселону" соответственно.

Отметим, что полуфинальные пары определятся на жеребьевке, которая пройдет 7 февраля.

Ранее сообщалось, что финал турнира примет стадион "Севильи" "Рамон Санчес Писхуан".

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Главные новости дня: 6 февраля

Главные новости дня: 6 февраля

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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