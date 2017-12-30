Определились все полуфиналисты Кубка наций Персидского залива

В пятницу завершился групповой этап Кубка наций Персидского залива, по итогам которого определились все полуфиналисты турнира.

Так, в следующую стадию пробились сборные Омана и Объединённых Арабских Эмиратов, которые накануне оставили за бортом соревнования Саудовскую Аравию, а также команды Ирака и Бахрейна.

В полуфинале Оман сыграет с Бахрейном, а Ирак - с ОАЭ. Оба матча состоятся 2 января. | http://soccernews.ru