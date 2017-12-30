Определились все полуфиналисты Кубка наций Персидского залива
В пятницу завершился групповой этап Кубка наций Персидского залива, по итогам которого определились все полуфиналисты турнира.
Так, в следующую стадию пробились сборные Омана и Объединённых Арабских Эмиратов, которые накануне оставили за бортом соревнования Саудовскую Аравию, а также команды Ирака и Бахрейна.
В полуфинале Оман сыграет с Бахрейном, а Ирак - с ОАЭ. Оба матча состоятся 2 января. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Саудовская Аравия
|3
|7
|2
|Катар
|3
|3
|3
|Йемен
|3
|2
|4
|Бахрейн
|3
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|Оман
|3
|5
|2
|Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
|3
|5
|3
|Кувейт
|3
|4
|4
|Ирак
|3
|1