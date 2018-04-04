Определились все полуфиналисты Кубка России

После победы "Спартака" над "Крыльями Советов" (3:1) в 1/4 финала Кубка России стали известны все участники полуфиналов.

Кроме "красно-белых", борьбу за трофей продолжают "Тосно", "Шинник" и "Авангард".

В полуфиналах встретятся:

"Спартак" - "Тосно"

"Шинник" - "Авангард"

Матчи пройдут 18 апреля.

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