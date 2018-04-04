Определились все полуфиналисты Кубка России

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Определились все полуфиналисты Кубка России

После победы "Спартака" над "Крыльями Советов" (3:1) в 1/4 финала Кубка России стали известны все участники полуфиналов.

Кроме "красно-белых", борьбу за трофей продолжают "Тосно", "Шинник" и "Авангард".

В полуфиналах встретятся:

"Спартак" - "Тосно"

"Шинник" - "Авангард"

Матчи пройдут 18 апреля.

Не пропустите: "Спартак" легко переигрывает "Крылья Советов" и выходит в полуфинал Кубка России. | http://soccernews.ru

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5 Краснодар 24 41
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7 Арсенал Тула 24 32
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10 Ахмат 23 27
11 Динамо Москва 23 27
12 Ростов 24 27
13 Амкар 23 25
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 24 13
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