Определились все полуфиналисты Кубка России

Теги цска москвакрылья советовлокомотив москваахмат

Определились все полуфиналисты Кубка РоссииФото: Вячеслав Евдокимов, "Зенит"

Завершились матчи 1/4 финала Кубка России.

По итогам стадии в полуфинал прошли "Локомотив", "Ахмат", "Крылья Советов" и ЦСКА.

Жеребьевка полуфиналов должна состояться в ближайшие три дня. Матчи запланированы на 21 апреля.

Финал турнира должен пройти 12 мая 2021 года.

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