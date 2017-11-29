Определились все полуфиналисты кубка Украины
Сегодня состоялись матчи 1/4 финала кубка Украины. Вот их результаты:
"Ворскла" - "Мариуполь" - 1:2
Голы: Кулач, 13 - 1:0, Борячук, 25 - 1:1, Тотовицкий, 77 - 1:2.
"Десна" - "Динамо" - 0:2
Голы: Гармаш, 7 - 0:1, Русин, 90+3 - 0:2.
"Динамо": Бущан, Пиварич, Пантич, Кадар, Кендзера, Буяльский, Шепелев, Шапаренко (Корзун, 90+3), Гармаш, Мбокани (Беседин, 66), Мораес (Русин, 84).
"Шахтер" - "Верес" - 4:0
Голы: Феррейра, 7 - 1:0, Бернард, 45 - 2:0, Марлос, 63 - 3:0, Бланко-Лещук, 83 - 4:0.
"Шахтер": Пятов, Петряк, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Фред (Алан Патрик, 66), Степаненко, Марлос, Коваленко, Бернард (Дентиньо, 59), Феррейра (Бланко-Лещук, 72).
"Львов" - "Днепр-1" - 1:1, доп. вр. - 0:1
Голы: Кисленко, 23 - 1:0, Снижко, 75 - 1:1, Поплавка, 119 - 1:2.
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