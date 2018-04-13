Определились все полуфиналисты Лиги Европы

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Определились все полуфиналисты Лиги Европы

По итогам матчей 1/4 финала Лиги Европы определились все участники полуфиналов.

Ими стали: "Арсенал" (Англия), "Атлетико" (Испания), "Марсель" (Франция) и "Ред Булл Зальцбург" (Австрия)

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Начало в 14:00 мск.

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Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

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