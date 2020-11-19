Определились все полуфиналисты Лиги Наций
Завершилась групповая стадия Лиги Наций, по итогам которой определились четыре полуфиналиста турнира.
Так, в "финале четырех" за победу в турнире поборются сборные Бельгии, Испании, Италии и Франции.
Полуфинальные матчи состоятся 6 и 7 октября 2021 года, финал и игра за третье место - 10 октября.
Жеребьевка плей-офф запланирована на 3 декабря 2020 года.
Напомним, что действующим победителем Лиги Наций является сборная Португалии, которая в этом году финишировала в своей группе на втором месте.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4