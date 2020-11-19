Определились все полуфиналисты Лиги Наций

Завершилась групповая стадия Лиги Наций, по итогам которой определились четыре полуфиналиста турнира.

Так, в "финале четырех" за победу в турнире поборются сборные Бельгии, Испании, Италии и Франции.

Полуфинальные матчи состоятся 6 и 7 октября 2021 года, финал и игра за третье место - 10 октября.

Жеребьевка плей-офф запланирована на 3 декабря 2020 года.

Напомним, что действующим победителем Лиги Наций является сборная Португалии, которая в этом году финишировала в своей группе на втором месте.

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