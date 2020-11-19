Определились все полуфиналисты Лиги Наций

Теги италияиспаниябельгияфранция

Определились все полуфиналисты Лиги Наций

Завершилась групповая стадия Лиги Наций, по итогам которой определились четыре полуфиналиста турнира.

Так, в "финале четырех" за победу в турнире поборются сборные Бельгии, Испании, Италии и Франции.

Полуфинальные матчи состоятся 6 и 7 октября 2021 года, финал и игра за третье место - 10 октября.

Жеребьевка плей-офф запланирована на 3 декабря 2020 года.

Напомним, что действующим победителем Лиги Наций является сборная Португалии, которая в этом году финишировала в своей группе на втором месте.

Читайте также: Сербия уничтожила Россию и спаслась от вылета в Лигу С. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Позор России и спасение Сербии, успехи Бельгии и Италии: все результаты Лиги Наций 18 ноября

Позор России и спасение Сербии, успехи Бельгии и Италии: все результаты Лиги Наций 18 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов