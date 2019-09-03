Определились все участники 1/16 финала Кубка России

Стали известны все клубы, которые примут участие в 1/16 финала Кубка России.

Так, в эту стадию прошли "Луч", "Нижний Новгород", "Чайка", "Мордовия", "Торпедо", "Чертаново", "Шинник", "Балтика", "Факел", "Химки", КАМАЗ, "Черноморец", "Алания", "СКА-Хабаровск", "Томь" и "Енисей". Теперь все эти клубы проведут домашние игры против клубов РПЛ.

Жеребьевка 1/16 финала пройдет 4 сентября в 9:30 (мск).

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